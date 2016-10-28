Порізаного пенсіонера знайшли в лісі на Рівненщині
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Мертвого чоловіка з ножовими порізами знайшли в сілі поблизу села Оженин Острозького району. Правоохоронці нині розглядають версію самогубства. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації управління НП у Рівненській області.
Так, 75-річний загиблий, за словами рідних, напередодні зчинив удома скандал і пішов геть. Остаточну причину смерті встановить судово-медична експертиза.
Нагадаємо, вчора, 27 жовтня, 90-річний мешканець с.Годи-Добровідка Коломийського району Івано-Франківської області вчинив самогубство.