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Порывы ветра и до 11° мороза: синоптики дали прогноз погоды на завтра

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КИЕВ. 8 декабря. УНН. Завтра только в южных областях Украины местами небольшой дождь со снегом, на остальной территории - без осадков. Температура от 11° мороза до 7° тепла. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

"Завтра без существенных осадков, только в Одесской области, Херсонской и в Крыму местами небольшой дождь со снегом, температура ночью 6-11° мороза, в западной и южной части 0-5° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла, на Закарпатье и крайнем юге страны 2-7° тепла", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в последующие двое суток на Правобережье мокрый снег и дождь, местами гололед, на остальной территории без осадков; ожидается повышение температуры на 2-5°. Завтра в западных, южных и восточных областях, послезавтра на большей части территории страны порывы юго-восточного ветра 15-20 м/с.

Как сообщалось ранее в УНН, синоптики дали прогноз погоды на середину недели.

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