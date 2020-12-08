Пориви вітру і до 11° морозу: синоптики дали прогноз погоди на завтра

"Завтра без істотних опадів, лише на Одещині, Херсонщині та у Криму місцями невеликий дощ зі снігом; температура вночі 6-11° морозу, у західній та південній частині 0-5° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла, на Закарпатті та крайньому півдні країни 2-7° тепла", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у наступні дві доби на Правобережжі мокрий сніг та дощ, подекуди ожеледь, на решті території без опадів; очікується підвищення температури на 2-5°. Завтра у західних, південних та східних областях, післязавтра на більшій частині території країни пориви південно-східного вітру 15-20 м/с.

Як повідомлялося раніше в УНН, синоптики дали прогноз погоди до середини тижня.