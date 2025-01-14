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Пораженный завод "Оргсинтез" в казани производит компоненты для военной техники рф - Коваленко

Пораженный завод "Оргсинтез" в казани производит компоненты для военной техники рф - Коваленко

Киев  •  УНН

 • 9126 просмотра

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На заводе «Оргсинтез» в казани, по которому был нанесен удар дроном, производят материалы для российской военной техники. Предприятие производит компоненты для бронетехники, взрывчатых веществ и боеприпасов.

Завод "Оргсинтез" в казани, по которому был нанесен удар, является важным объектом для военно-промышленного комплекса россии. Предприятие производит материалы для военной техники, включая компоненты для бронетехники и взрывчатых веществ, заявил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, передает УНН.

Казанский завод "Оргсинтез", который подвергся удару, является стратегическим объектом, имеющим непосредственное значение для ВПК рф. Предприятие специализируется на производстве материалов, находящих применение в создании военной техники, вооружения и комплектующих

- написал Коваленко в Telegram.

Он указал, что полиамиды, синтетический каучук и другие химические соединения завода используются в производстве бронетехники, шин для танков и БТР, а также пластмасс для оружия и снаряжения.

Также он производит компоненты для взрывчатых веществ, используемых в производстве боеприпасов.

Ранее

Сообщалось, что на территории завода "Оргсинтез" в казани зафиксировано падение обломков беспилотника, сопровождавшееся взрывом. Местные жители сообщили о пролете беспилотников над селом Осиновка и задымлении в промышленной зоне.

Astra писала, что после сегодняшней атаки беспилотников в казани загорелась база, принадлежащая "Газпрому". 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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