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Уражений завод "Оргсинтез" у казані виробляє компоненти для військової техніки рф - Коваленко

Уражений завод "Оргсинтез" у казані виробляє компоненти для військової техніки рф - Коваленко

Київ • УНН

 • 26168 перегляди

На заводі "Оргсинтез" у Казані, по якому було завдано удару дроном, виробляють матеріали для російської військової техніки. Підприємство виготовляє компоненти для бронетехніки, вибухових речовин та боєприпасів.

Завод "Оргсинтез" у казані, по якому було завдано удару, є важливим об'єктом для військово-промислового комплексу росії. Підприємство виробляє матеріали для військової техніки, включаючи компоненти для бронетехніки та вибухових речовин, заявив голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, передає УНН.

Казанський завод "Оргсинтез", який зазнав ураження, є стратегічним об'єктом, який має безпосереднє значення для ВПК рф. Підприємство спеціалізується на виробництві матеріалів, що знаходять застосування у створенні військової техніки, озброєння та комплектуючих

- написав Коваленко у Telegram.

Він вказав, що поліаміди, синтетичний каучук та інші хімічні сполуки заводу використовуються у виробництві бронетехніки, шин для танків і БТР, а також пластмас для зброї та спорядження.

Також він виробляє компоненти для вибухових речовин, що використовуються у виробництві боєприпасів.

Раніше

Повідомлялось, що на території заводу "Оргсинтез" у казані зафіксовано падіння уламків дрона, що супроводжувалося вибухом. Місцеві жителі повідомили про проліт безпілотників над селом осинівка та задимлення в промисловій зоні.

Astra писала, що після сьогоднішньої атаки безпілотників у казані зайнялась пожежа на території бази, що належить "Газпрому". 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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