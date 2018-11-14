Раненому нардепом Пашинским инкриминируют хулиганство - источник
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Раненому во время конфликта, который произошел 31 декабря 2016 года, с народным депутатом Сергеем Пашинским Вячеславу Химикусу инкриминируют хулиганство. Об этом УНН сообщил информированный источник в правоохранительных органах.
"Полиция ему вручила подозрение по ч.1 ст 296 (хулиганство) Уголовного кодекса", - сказал собеседник агентства.
Стоит отметить, что указанная норма - хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом, наказывается штрафом от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет.
Напомним, сегодня полиция вручила подозрение Вячеславу Химикусу, которого 31 декабря 2016 года во время конфликта под Киевом ранил из огнестрельного оружия народный депутат Сергей Пашинский.
В сентябре 2017 года ЕСПЧ принял жалобу Вячеслава Химикуса относительно неэффективного расследования дела в отношении стрельбы с участием нардепа Пашинского.
Как сообщал УНН, Генпрокуратура закрыла уголовное производство в отношении Пашинского относительно инцидента со стрельбой.
Отметим, 31 декабря 2016 года в одном из сел Васильковского нетрезвый мужчина бросился на народного депутата Украины Сергея Пашинского с бутылкой и ударил по голове, после чего депутат выстрелил ему в ногу.