Пораненому нардепом Пашинським інкримінують хуліганство - джерело
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Пораненому під час конфлікту, який стався 31 грудня 2016 року, з народним депутатом Сергієм ПашинськимВ'ячеславу Хімікусу інкримінують хуліганство. Про це УНН повідомило поінформоване джерело у правоохоронних органах.
"Поліція йому вручила підозру за ч.1 ст 296 (хуліганство) Кримінального кодексу", - сказав співрозмовник агентства.
Варто зазначити, що зазначена норма - хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п'яти років.
Нагадаємо, сьогодні поліція вручила підозру В'ячеславу Хімікусу, якого 31 грудня 2016 року під час конфлікту під Києвом поранив з вогнепальної зброї народний депутат Сергій Пашинський.
У вересні 2017 року ЄСПЛ прийняв скаргу В'ячеслава Хімікуса щодо неефективного розслідування справи стосовно стрілянини за участю нардепа Пашинського.
Як повідомляв УНН, Генпрокуратура закрила кримінальне провадження щодо Пашинського стосовно інциденту зі стріляниною.
Зазначимо, 31 грудня 2016 року в одному з сіл Васильківщини нетверезий чоловік кинувся на народного депутата України Сергія Пашинського з пляшкою і вдарив по голові, після чого депутат вистрілив йому у ногу.