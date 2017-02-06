Раненый в Авдеевке фотограф показал последствия обстрела города из "Града"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Раненый в Авдеевке британский фотограф Кристофер Нунн показал последствия вражеского обстрела одного из домов в городе с РСЗО БМ-21 "Град". Фотографию он обнародовал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
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"Авдеевка. Квартира + место повреждения от обстрела. Елена умерла в среднем окне. Я был в комнате слева. Официальное сообщение - 120 мм, "Град", - отметил он в подписи к фото.
Как сообщал УНН, в результате обстрела боевиками Авдеевки 2 февраля пострадал британский фотограф Кристофер Нунн. С травмой левого глаза его эвакуировали в областной клинической больнице им. И.И.Мечникова в Днепре.
Врачам удалось сохранить ему зрение.