Раненый в Авдеевке фотограф показал последствия обстрела города из "Града"

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"Авдеевка. Квартира + место повреждения от обстрела. Елена умерла в среднем окне. Я был в комнате слева. Официальное сообщение - 120 мм, "Град", - отметил он в подписи к фото.

Как сообщал УНН, в результате обстрела боевиками Авдеевки 2 февраля пострадал британский фотограф Кристофер Нунн. С травмой левого глаза его эвакуировали в областной клинической больнице им. И.И.Мечникова в Днепре.

Врачам удалось сохранить ему зрение.