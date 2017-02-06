Поранений в Авдіївці фотограф показав наслідки обстрілу міста з "Граду"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Поранений в Авдіївці британський фотограф Крістофер Нунн показав наслідки ворожого обстрілу одного з будинків у місті з РСЗВ БМ-21 "Град". Світлину він оприлюднив у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
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"Авдіївка. квартира + місце пошкодження від обстрілу. Олена померла в середньому вікні. Я був в кімнаті зліва. Офіційне повідомлення - 120 мм, "Град", - зазначив він у підписі до фото.
Як повідомляв УНН, внаслідок обстрілу бойовиками Авдіївки 2 лютого постраждав британський фотограф Крістофер Нунн. Із травмою лівого ока його евакуювали до обласної клінічної лікарні ім. І.І.Мечникова у Дніпрі.
Лікарям вдалося зберегти йому зір.