Раненных в Сирии россиян вернули в страну для лечения – МИД РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Раненных в Сирии граждан Российской Федерации вернули в страну для прохождения курса лечения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РФ, передает УНН.
“В ходе недавнего военного столкновения, в котором никаким образом не участвовали военнослужащие Российской Федерации и не применялись штатные технические средства, есть погибшие граждане России и стран СНГ, об этом уже говорилось, есть и раненые — их несколько десятков. Им было оказано содействие для возвращения в Россию где, насколько нам известно, они проходят курсы лечения в различных медицинских учреждениях”, — говорится в сообщении.
Напомним, в результате удара возглавляемой США коалиции в Сирии могли погибнуть пять россиян.