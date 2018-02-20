Поранених в Сирії росіян повернули в країну для лікування - МЗС РФ

"Під час недавнього військового зіткнення, в якому жодним чином не брали участь військовослужбовці Російської Федерації і не застосовувалися штатні технічні засоби, є загиблі громадяни Росії і країн СНД, про це вже говорилося, є і поранені - їх кілька десятків. Їм було надано сприяння для повернення в Росію де, наскільки нам відомо, вони проходять курси лікування в різних медичних установах", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в результаті удару очолюваної США коаліції в Сирії могли загинути п'ять росіян.