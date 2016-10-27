Популяризация здорового образа жизни должна происходить через информационные кампании - В.Князевич
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. В Украине есть необходимость в популяризации среди населения здорового образа жизни. Об этом заявил УНН экс-министр здравоохранения Украины Василий Князевич.
Так, В.Князевич отметил необходимость проведения информационно-просветительских кампаний, чтобы граждане страны понимали, чем грозит игнорирование своевременной диагностики и отсутствие профилактики здоровья.
"Нужно проводить различные информационные кампании. Вот, например, я видел такую кампанию по раку молочной железы. Людям нужно дать понять, что их ожидает. Информация - это самое главное. Надо довести до каждого, что тебя может ожидает в течение жизни", - подчеркнул он.
Напомним, как сообщал УНН, по словам народного депутата, члена комитета ВРУ по вопросам здравоохранения Олега Мусия, в Украине отсутствует система профилактики из-за нереформированной системы здравоохранения.
При этом, по словам экс-министра здравоохранения Украины Василия Князевича, основными направлениями, например, в борьбе с раком является именно своевременная диагностика и профилактика.
В свою очередь, врачи утверждают, что в случае, если пациент обращается к врачу на ранних стадиях рака, то процент того, что он выздоровеет полностью и вернется к полноценной жизни сегодня чрезвычайно высокий.
Также напомним, по словам руководителя ассоциации частных клиник Украины Олега Спиженко, в Украине нужно создать систему мер профилактики заболеваний, которая основывалась бы на опыте иностранных государств.