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Популяризація здорового способу життя має відбуватися через інформаційні кампанії - В.Князевич

Популяризація здорового способу життя має відбуватися через інформаційні кампанії - В.Князевич

Київ • УНН

 • 24108 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. В Україні є нагальна потреба у популяризації серед населення здорового способу життя. Про це УНН заявив екс-міністр охорони здоров’я України Василь Князевич.

Так, В.Князевич наголосив на необхідності проведення інформаційно-просвітницьких кампаній, аби громадяни країни розуміли, чим загрожує ігнорування своєчасної діагностики та відсутність профілактики здоров'я.

"Потрібно проводити різні інформаційні компанії. От, наприклад, я бачив таку компанію по раку молочної залози. Людям потрібно дати зрозуміти що їх очікує. Інформація - це найголовніше. Треба довести до кожного, що тебе може очікує впродовж життя", - наголосив він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами народного депутата, члена комітету ВРУ з питань охорони здоров’я Олега Мусія, в Україні відсутня система профілактики через нереформовану систему охорони здоров’я

При цьому, за словами екс-міністра охорони здоров’я України Василя Князевича, основними напрямками, наприклад, у боротьбі з раком є саме своєчасна діагностика і профілактика.

У свою чергу, лікарі стверджують, що у випадку, якщо пацієнт звертається до лікаря на ранніх стадіях раку, то відсоток того, що він видужає повністю і повернеться до повноцінного життя на сьогодні надзвичайно високий.

Також нагадаємо, за словами керівника асоціації приватних клінік України Олега Спіженка, в Україні потрібно створити систему заходів профілактики захворювань, яка б грунтовалась на досвіді іноземних держав.

Українські Національні Новини

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