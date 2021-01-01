Несмотря на проблемы со здоровьем: Папа Франциск выступил с новогодним обращением

В своей речи Папа Франциск напомнил, что в прошлом году пандемия научила нас "насколько необходима заинтересованность проблемами других и разделять их заботы". Он отметил, что именно такой подход ведет к миру, потому что "способствует построению общества, основанного на отношениях братства". И каждый человек призван "каждый день творить мир, протягивая руку брату, который требует слова утешения, жеста нежности, солидарной помощи".

По его словам, именно такое "задание" и дает бог.

Он пожелал, чтобы в сердцах людей царил мир, а также в их семьях, на работе и отдыхе, а также у народов. Также он пожелал счастливого и спокойного 2021 года.

С полным текстом обращения Франциска можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, УНН сообщал, что Папа Франциск пропустит новогодние мессы из-за проблем со здоровьем.

Как сообщалось ранее, Папа Франциск помолился за мир на востоке Украины.