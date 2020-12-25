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Папа Франциск помолився за мир на сході України

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 грудня. УНН. Папа Франциск опівдні 25 грудня звернувся з традиційним різдвяним посланням і помолився за мир в Нагірному Карабасі і на сході України, передає УНН з посиланням на Vatican News.

Папа Франциск помолився за мир на сході України

"Опівдні 25 грудня Папа Франциск звернувся до вірних та до всіх людей доброї волі з традиційним різдвяним посланням Urbi et Orbi (Місту і всьому світу).

Папа Франциск молився про політиків, щоб вони відновили міжнародне співробітництво, починаючи з сектора охорони здоров'я, і ​​гарантували всім людям, особливо найбільш уразливим, доступ до вакцин і лікування. Зіткнувшись з проблемою, яка не знає кордонів, не можна споруджувати перешкоди.

"Нехай зміцнить Син Всевишнього прихильність міжнародного співтовариства і залучених країн продовження режиму припинення вогню в Нагірному Карабасі, а також в східних областях України, і сприяти діалогу, - єдиному шляху, що веде до миру і примирення", - йдеться в молитві.

Нагадаємо, в ніч на 25 грудня християни, що живуть за григоріанським календарем, відзначають Різдво Христове.

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