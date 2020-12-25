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Папа Франциск помолился за мир на востоке Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 декабря. УНН. Папа Франциск в полдень 25 декабря обратился с традиционным рождественским посланием и помолился за мир в Нагорном Карабахе и на востоке Украины, передает УНН со ссылкой на Vatican News.

Папа Франциск помолился за мир на востоке Украины

"В полдень 25 декабря Папа Франциск обратился к верующим и всем людям доброй воли с традиционным рождественским посланием Urbi et Orbi (Граду и всему миру).

Папа Франциск молился за политиков, чтобы они восстановили международное сотрудничество, начиная с сектора здравоохранения, и гарантировали всем людям, особенно наиболее уязвимым, доступ к вакцинам и лечению. Столкнувшись с проблемой, которая не знает границ, нельзя строить препятствия.

"Пусть укрепит Сын Всевышнего приверженность международного сообщества и вовлеченных стран продолжению режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, а также в восточных областях Украины, и способствовать диалогу, - единственному пути, ведущему к миру и примирению", - говорится в молитве.

Напомним, в ночь на 25 декабря христиане, живущие по григорианскому календарю, отмечают Рождество Христово.

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