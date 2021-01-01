Попри проблеми зі здоров'ям: Папа Франциск виступив із новорічним зверненням

У свої промові Папа Франциск нагадав, що минулого року пандемія навчила нас "наскільки необхідною є зацікавленість проблемами інших та поділяти їхні турботи". Він зазначив, що саме такий підхід веде до миру, бо "сприяє побудові суспільства, що ґрунтується на взаєминах братерства". І кожна людина покликана "кожного дня творити мир, простягаючи руку братові, який потребує слова втішення, жесту ніжності, солідарної допомоги".

За його словами, саме таке "завдання" і дає бог.

Він побажав, щоб у серцях людей панував мир, а також у їх родинах, на роботі і відпочинку, а також у народів. Також він побажав щасливого та спокійного 2021 року.

Із повним текстом звернення Франциска можна ознайомитись за посиланням.

Нагадаємо, УНН повідомляв, що Папа Франциск пропустить новорічні меси через проблеми зі здоров'ям.

Як повідомлялося раніше, Папа Франциск помолився за мир на сході України.