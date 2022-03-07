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Несмотря на поражение в финале турнира в Лионе: теннисистка Ястремская пожертвует призовые ВСУ

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 марта. УНН. Украинская теннисистка Даяна Ястремская выступила в финальном матче на турнире WTA-250, состоялся в Лионе (Франция), сообщает корреспондент УНН.

Детали

В первом сете противостояние с 8-й сеяной китаянкой Шуай Чжан, уроженка Одессы осуществила единственный брейк и повела во встрече 6:3. На старте второй партии китаянка уже превосходила украинку за брейками 2:1 и забрала сет в свой актив с зеркально противоположным счету до первого отрезка игры (3:6).

В решающем сете Ястремская была близка к выигрышу трофея, ведь вела с брейком 4:2, однако стабильная игра Чжан позволила ей выиграть четыре гейма подряд - 6:4.

Примечательно, что 21-летняя украинка в пятый раз выступала в финале турнира WTA и впервые с января 2020 года, когда она уступила в Аделаиде первой ракетке мира Эшли Барти. В активе Ястремской три титула (Гонконг-2018, Хуахин-2019 и Страсбург-2019).

Дополнение

После финального матча на церемонии вручении призов и трофеев, Ястремская заявила, что все призовые от данного турнира направит украинской армии, которая защищает страну от военного нападения со стороны России. За выступление в финале Ястремская заработала 14 545 евро. Победительнице турнира Чжан достанется 25 тыс. евро. Общий призовой фонд соревнований равняется 193 тыс. евро.

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