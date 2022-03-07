Попри поразку у фіналі турніру в Ліоні: тенісистка Ястремська пожертвує призові ЗСУ

ukru
Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
Ексклюзив
06:08 • 1248 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 61541 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 127476 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 153173 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 204006 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 197330 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 185276 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 157355 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 118570 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 110767 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3.1 м/с
95 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Сенатори США погрожують 500% митами для країн-покупців російської нафти, газу та урану - The Hill

1 квітня, 22:21 • 52665 перегляди

NYT: путін продовжує тиснути - з Трампом і на полі бою

1 квітня, 23:00 • 54940 перегляди

Атака дронів на Харків: кількість поранених зросла до восьми

1 квітня, 23:29 • 46165 перегляди

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

1 квітня, 23:49 • 51350 перегляди

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

01:22 • 47763 перегляди
Публікації

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 1962 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 208236 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 332889 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 590642 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 532654 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 58823 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 99571 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 126687 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 149271 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 162449 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Попри поразку у фіналі турніру в Ліоні: тенісистка Ястремська пожертвує призові ЗСУ

Попри поразку у фіналі турніру в Ліоні: тенісистка Ястремська пожертвує призові ЗСУ

Київ • УНН

 • 112205 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. Українська тенісистка Даяна Ястремська виступила у фінальному матчі на турнірі WTA-250, що відбувся у Ліоні (Франція), повідомляє кореспондент УНН.

Деталі

У першому сеті протистояння із 8-ю сіяною китаянкою Шуай Чжан, уродженка Одеси здійснила єдиний брейк та повела у зустрічі 6:3. На старті другої партії вже китаянка переважала українку за брейками 2:1 та забрала сет до свого активу із дзеркально протилежним рахунком до першого відрізку гри (3:6).

У вирішальному сеті Ястремська була близькою до виграшу трофею, адже вела з брейком 4:2, проте стабільна гра Чжан дозволила їй виграти чотири поспіль гейми – 6:4.

Примітно, що 21-річна українка вп'яте виступала у фіналі турніру WTA і вперше з січня 2020 року, коли вона поступилася в Аделаїді першій ракетці світу Ешлі Барті. В активі Ястремської три титули (Гонконг-2018, Хуахін-2019 та Страсбург-2019).

Доповнення

Після фінального матчу на церемонії врученні призів та трофеїв, Ястремська заявила, що усі призові від даного турніру направить українській армії, яка захищає країну від військового нападу збоку Росії. За виступ у фіналі Ястремська заробила 14 545 євро. Переможниці турніру Чжан дістанеться 25 тис. євро. Загальний призовий фонд змагань рівняється 193 тис. євро.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт
Bitcoin
$84,105.80
Золото
$3,147.30
Tesla
$268.93
Brent
$74.37
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,855.46