Попри поразку у фіналі турніру в Ліоні: тенісистка Ястремська пожертвує призові ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Українська тенісистка Даяна Ястремська виступила у фінальному матчі на турнірі WTA-250, що відбувся у Ліоні (Франція), повідомляє кореспондент УНН.
Деталі
У першому сеті протистояння із 8-ю сіяною китаянкою Шуай Чжан, уродженка Одеси здійснила єдиний брейк та повела у зустрічі 6:3. На старті другої партії вже китаянка переважала українку за брейками 2:1 та забрала сет до свого активу із дзеркально протилежним рахунком до першого відрізку гри (3:6).
У вирішальному сеті Ястремська була близькою до виграшу трофею, адже вела з брейком 4:2, проте стабільна гра Чжан дозволила їй виграти чотири поспіль гейми – 6:4.
Примітно, що 21-річна українка вп'яте виступала у фіналі турніру WTA і вперше з січня 2020 року, коли вона поступилася в Аделаїді першій ракетці світу Ешлі Барті. В активі Ястремської три титули (Гонконг-2018, Хуахін-2019 та Страсбург-2019).
Доповнення
Після фінального матчу на церемонії врученні призів та трофеїв, Ястремська заявила, що усі призові від даного турніру направить українській армії, яка захищає країну від військового нападу збоку Росії. За виступ у фіналі Ястремська заробила 14 545 євро. Переможниці турніру Чжан дістанеться 25 тис. євро. Загальний призовий фонд змагань рівняється 193 тис. євро.