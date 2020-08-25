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Несмотря на "красную" зону по COVID-19: в Черновцах горсовет ослабил ограничения

Киев • УНН

 • 18186 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. На внеочередном заседании сессии Черновицкого городского совета депутаты разрешили работу общественного транспорта, рынков, торговых комплексов, кинотеатров, школ и садиков с соблюдением противоэпидемических мероприятий, несмотря на включение города в "красную" зону по уровню эпидемиологической опасности из-за COVID-19, сообщает УНН.

Несмотря на "красную" зону по COVID-19: в Черновцах горсовет ослабил ограничения

"Сегодня действительно мы собрались по важному вопросу, касающемуся жизнедеятельности города, наших граждан, детей, школ, садиков, все такое. Мы должны принять сегодня взвешенное решение, потому что постоянно в изоляции мы не можем находиться. Потому что люди теряют рабочие места, дети по дистанционному обучению - поверьте, это не обучение, на сегодняшний день. И мы так дальше будем работать только на репетиторов", - сказал депутат Черновицкого городского совета Андрей Романчишин.

Во время заседания сообщили, что за вчерашний день 2 тыс. предпринимателей собрали подписи с требованиями дать им право на труд, разрешить работу рынков и общественного транспорта с соблюдением противоэпидемических мероприятий.

"Переходим к рассмотрению проекта решения "Об эпидемической ситуации в городе Черновцах". Решение за основу. За - 31. Решение принято... Проект решения в целом. За - 31. Принято. Все, кто присутствовали, все проголосовали. Уважаемые коллеги, я еще хотел коротко зачитать, какое решение мы приняли попунктно, ибо вы все видите проект решения, а те, кто смотрят, не видят. Мы позволили перевозку в маршрутках и общественном транспорте в режиме спецперевозок, как было до сих пор. С количеством мест исключительно сидячие. Позволили работу объектов субъектов хозяйствования - это торговля, рынки, бытовые услуги, торговые комплексы, кинотеатры при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий", - сказал начальник управления здравоохранения Черновцов Игорь Незборецкий.

По его словам, это использование масок, защитных экранов для торговли и тех мер, которые советуют соблюдать санитарные врачи.

"Так же дошкольные учебные заведения и общеобразовательные учебные заведения работают с 1 сентября. Все дети 1 сентября идут в школу. Дистанционное обучение, все мы понимаем, это не обучение... Спортивные залы работают - приняли решение", - добавил Игорь Незборецкий.

Напомним, Черновицкая ОГА будет просить пересмотреть ограничения для "красной зоны".

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