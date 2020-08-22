Чернівецька ОДА проситиме переглянути обмеження для "червоної зони"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Чернівецька ОДА може звернутися до Державної комісії ТЕБ та НС із проханням відкоригувати обмеження, які діють на території "червоної" зони. Про це під час брифінгу заявив голова ОДА Сергій Осачук, передає пресслужба ОДА, інформує УНН.
За його словами, звернення базуватиметься на результатах епідеміологічних розслідувань, які вказують, де саме люди найбільше інфікуються коронавірусом, а також на інформації, яку нададуть буковинці.
"Прошу всіх, хто небайдужий, хто відчуває в собі спроможність допомогти, не потрібно масових перформансів, не треба скликати людей і робити галас. Підготуйте краще спокійний, виважений, аналітичний документ, подайте, будь ласка, його, і обов’язково ми спільно спробуємо відкоригувати ті обмеження, які нам з вами видаються зайвими або не до кінця коректними", – зазначив Осачук.
Він також наголосив, той факт, що Чернівці, а також Кіцманський та Заставнівський райони, потрапили до "червоної" зони, має спонукати буковинців до найвищого рівня обережності.
"Ніхто не забороняє бізнес-процеси на території Чернівецькій області, це всього лише тимчасові обмеження для окремих напрямків, для того, щоби унеможливити велике скупчення людей. Адже інфекція передається виключно у тісному контакті", – пояснив голова ОДА.
Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.