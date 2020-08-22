У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Найбільша кількість випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу зареєстрована у Харківській, Одеській та Чернівецькій областях. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість випадків (коронавірусної хвороби COVID-19 - ред.) зареєстрована: у Харківській області - 291, в Одеській області - 210, у Чернівецькій області - 208, у Тернопільській області - 206, у місті Києві - 179, а також у Львівській області - 172 та в Івано-Франківській області - 169 випадків. Ви бачите, що кількість захворівших кожного дня у нас зростає. Якщо рівняти з попередньою добою, зростає вона цілком по всій країні, в різних областях", - сказав Максим Степанов.
Він зазначив, що якщо подивитись на кількість випадків у кожній області, то це теж чергові антирекорди у розрізі областей.
За даними Telegram-каналу МОЗ "Коронавірус у регіонах", всього в Україні виявили — 102971 випадок коронавірусного захворювання COVID-19: нових випадків за добу — 2328, одужало — 51735 осіб (+657 за добу), померло через наслідки хвороби — 2244 особи (+37 за добу).
Всього випадки виявлено:
▪️ Вінницька обл — 3553 (+75);
▪️ Волинська обл — 5052 (+63);
▪️ Дніпропетровська обл — 1932 (+38);
▪️ Донецька обл — 1215 (+32);
▪️ Житомирська обл — 2734 (+39);
▪️ Закарпатська обл — 6885 (+114);
▪️ Запорізька обл — 1287 (+53);
▪️ Івано-Франківська обл — 7631 (+169);
▪️ Кіровоградська обл — 756 (+5);
▪️ м. Київ — 11507 (+179);
▪️ Київська обл — 4881 (+76);
▪️ Львівська обл — 12965 (+172);
▪️ Луганська обл — 232 (+19);
▪️ Миколаївська обл — 938 (+26);
▪️ Одеська обл — 5788 (+210);
▪️ Полтавська обл — 636 (+22);
▪️ Рівненська обл — 8383 (+145);
▪️ Сумська обл — 1145 (+21);
▪️ Тернопільська обл — 4507 (+206);
▪️ Харківська обл — 7324 (+291);
▪️ Херсонська обл — 332 (+3);
▪️ Хмельницька обл — 1904 (+76);
▪️ Чернівецька обл — 8713 (+208);
▪️ Черкаська обл — 1248 (+29);
▪️ Чернігівська обл — 1423 (+57).
Нагадаємо, в Україні вже майже 103 тис. випадків COVID-19, за добу новий антирекорд - 2 328.