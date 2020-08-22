В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Наибольшее количество случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки зарегистрировано в Харьковской, Одесской и Черновицкой областях. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество случаев (коронавирусной болезни COVID-19 - ред.) зарегистрировано: в Харьковской области - 291, в Одесской области - 210, в Черновицкой области - 208, в Тернопольской области - 206, в Киеве - 179, а также во Львовской области - 172 и в Ивано-Франковской области - 169 случаев. Вы видите, что количество заболевших каждый день у нас растет. Если сравнивать с предыдущими сутками, растет оно вполне по всей стране, в разных областях", - сказал Максим Степанов.
Он отметил, что если посмотреть на количество случаев в каждой области, то это тоже очередные антирекорды в разрезе областей.
По данным Telegram-канала Минздрава "Коронавирус в регионах", всего в Украине обнаружили - 102971 случай коронавирусного заболевания COVID-19: новых случаев за сутки - 2328, выздоровели - 51735 человек (+657 за сутки), умерло из-за последствий болезни - 2244 человека (+37 за сутки).
Всего случаи выявлено:
▪️ Винницкая обл - 3553 (+75);
▪️ Волынская обл - 5052 (+63);
▪️ Днепропетровская обл - 1932 (+38);
▪️ Донецкая обл - 1215 (+32);
▪️ Житомирская обл - 2734 (+39);
▪️ Закарпатская обл - 6885 (+114);
▪️ Запорожская обл - 1287 (+53);
▪️ Ивано-Франковская обл - 7631 (+169);
▪️ Кировоградская обл - 756 (+5);
▪️ г. Киев - 11507 (+179);
▪️ Киевская обл - 4881 (+76);
▪️ Львовская обл - 12965 (+172);
▪️ Луганская обл - 232 (19);
▪️ Николаевская обл - 938 (+26);
▪️ Одесская обл - 5788 (+210);
▪️ Полтавская обл - 636 (+22);
▪️ Ровенская обл - 8383 (+145);
▪️ Сумская обл - 1145 (+21);
▪️ Тернопольская обл - 4507 (+206);
▪️ Харьковская обл - 7324 (+291);
▪️ Херсонская обл - 332 (+3);
▪️ Хмельницкая обл - 1904 (+76);
▪️ Черновицкая обл - 8713 (+208);
▪️ Черкасская обл - 1248 (+29);
▪️ Черниговская обл - 1423 (+57).
Напомним, в Украине уже почти 103 тыс. случаев COVID-19, за сутки новый антирекорд - 2328.