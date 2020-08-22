Черновицкая ОГА будет просить пересмотреть ограничения для "красной зоны"

По его словам, обращение будет базироваться на результатах эпидемиологических расследований, которые указывают, где именно люди больше всего инфицируются коронавирусом, а также на информации, которую предоставят буковинцы.

"Прошу всех, кто неравнодушен, кто чувствует в себе способность помочь, не нужно массовых перформансов, не надо созывать людей и делать шум. Подготовьте лучше спокойный, взвешенный, аналитический документ, подайте, пожалуйста, его и обязательно мы совместно попытаемся откорректировать те ограничения, которые нам с вами представляются излишними или не до конца корректными", - отметил Осачук.

Он также отметил, тот факт, что Черновцы, а также Кицманский и Заставненский районы, попали в "красную" зону, должно побуждать буковинцев до самого высокого уровня осторожности.

"Никто не запрещает бизнес-процессы на территории Черновицкой области, это всего лишь временные ограничения для отдельных направлений, для того, чтобы исключить большое скопление людей. Ведь инфекция передается исключительно в тесном контакте", - пояснил глава ОГА.

Как сообщалось ранее в УНН, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.