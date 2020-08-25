Попри "червону" зону щодо COVID-19: у Чернівцях міськрада послабила обмеження

“Сьогодні дійсно ми зібралися по важливому питанню, що стосується життєдіяльності міста, наших громадян, дітей, шкіл, садочків, таке інше. Ми маємо прийняти сьогодні виважене рішення, тому що постійно в ізоляції ми не можемо знаходитись. Тому що люди втрачають робочі місця, діти по дистанційному навчанню - повірте, це не навчання, на сьогоднішній день. І ми так далі будемо працювати тільки на репетиторів”, - сказав депутат Чернівецької міської ради Андрій Романчишин.

Під час засідання повідомили, що за вчорашній день 2 тис. підприємців зібрали підписи з вимогами дати їм право на працю, дозволити роботу ринків і громадського транспорту з дотриманням протиепідемічних заходів.

“Переходимо до розгляду проекту рішення “Про епідемічну ситуацію в місті Чернівцях”. Рішення за основу. За - 31. Рішення прийнято… Проект рішення в цілому. За - 31. Прийнято. Всі, хто були присутні, всі проголосували. Шановні колеги, я ще хотів коротко зачитати, яке рішення ми прийняли попунктно, бо ви всі бачите проект рішення, а ті, хто дивляться, не бачать. Ми дозволили перевезення в маршрутках і громадському транспорті в режимі спецперевезень, як було до сьогодні. З кількістю місць виключно сидячі. Дозволили роботу об’єктів суб’єктів господарювання - це торгівля, ринки, побутові послуги, торгові комплекси, кінотеатри за умови дотримання протиепідемічних заходів”, - сказав начальник управління охорони здоров'я Чернівців Ігор Незборецький.

За його словами, це використання масок, захисних екранів для торгівлі та тих заходів, яких радять дотримуватися санітарні лікарі.

“Так само дошкільні навчальні заклади та загальноосвітні навчальні заклади працюють з 1 вересня. Всі діти 1 вересня ідуть до школи. Дистанційне навчання, всі ми розуміємо, це не навчання… Спортивні зали працюють - прийняли рішення”, - додав Ігор Незборецький.

Нагадаємо, Чернівецька ОДА проситиме переглянути обмеження для "червоної зони".