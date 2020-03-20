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Попович о решении УАФ приостановить чемпионат Украины: ради безопасности болельщиков можно подождать

Попович о решении УАФ приостановить чемпионат Украины: ради безопасности болельщиков можно подождать

Киев  •  УНН

 • 10388 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Голкипер “Миная” Андрей Попович прокомментировал решение Украинской ассоциации футбола (УАФ) приостановить чемпионат Украины, передает УНН со ссылкой на Sport Arena.

Он напомнил, что футболисты только сыграли первый матч нового года. И с нетерпением ждали начало чемпионата.

“Все почему-то говорят, что на первую лигу не ходят — поверьте, мы на „Минай-Арене“ играем при заполненных трибунах, да и на выезде я вижу болельщиков, это все люди реальные, интересующиеся футболом. Я совсем пустых стадионов не видал, и во второй лиге, и в первой есть люди, которым не безразлично”, — говорит он.

По словам Поповича, футбол — это вид спорта, который требует зрителей.

“Без них играть — непонятно как. Разве что если выпадет где-то стадион без зрителей по решению органов. Но вообще футбол — для болельщиков. Так что ради безопасности нужно подождать, пока ситуация нормализуется”, — прокомментировал он.

Как сообщал УНН, по решению УАФ в Украине остановлены все соревнования по футболу и футзалу.

Как долго будет действовать спортивный карантин — пока не известно.

“Это также вынужденный, но абсолютно закономерный шаг в непростой эпидемиологической ситуации, которая сложилась сейчас в Украине и во всем мире.

Ждем хороших новостей от Кабинета министров, Президента и ответственных служб.

Верю, что уже совсем скоро ситуация изменится к лучшему и мы возобновим чемпионат, который обязательно должен быть доигран”, — заявил по этому поводу президент УАФ Андрей Павелко.

Украинские Национальные Новости

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