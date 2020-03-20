Попович о решении УАФ приостановить чемпионат Украины: ради безопасности болельщиков можно подождать

Он напомнил, что футболисты только сыграли первый матч нового года. И с нетерпением ждали начало чемпионата.

“Все почему-то говорят, что на первую лигу не ходят — поверьте, мы на „Минай-Арене“ играем при заполненных трибунах, да и на выезде я вижу болельщиков, это все люди реальные, интересующиеся футболом. Я совсем пустых стадионов не видал, и во второй лиге, и в первой есть люди, которым не безразлично”, — говорит он.

По словам Поповича, футбол — это вид спорта, который требует зрителей.

“Без них играть — непонятно как. Разве что если выпадет где-то стадион без зрителей по решению органов. Но вообще футбол — для болельщиков. Так что ради безопасности нужно подождать, пока ситуация нормализуется”, — прокомментировал он.

Как сообщал УНН, по решению УАФ в Украине остановлены все соревнования по футболу и футзалу.

Как долго будет действовать спортивный карантин — пока не известно.

“Это также вынужденный, но абсолютно закономерный шаг в непростой эпидемиологической ситуации, которая сложилась сейчас в Украине и во всем мире.

Ждем хороших новостей от Кабинета министров, Президента и ответственных служб.

Верю, что уже совсем скоро ситуация изменится к лучшему и мы возобновим чемпионат, который обязательно должен быть доигран”, — заявил по этому поводу президент УАФ Андрей Павелко.