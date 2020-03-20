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Попович про рішення УАФ призупинити чемпіонат України: заради безпеки вболівальників можна почекати

Попович про рішення УАФ призупинити чемпіонат України: заради безпеки вболівальників можна почекати

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Голкіпер “Миная” Андрій Попович прокоментував рішення Української асоціації футболу (УАФ) призупинити чемпіонат України, передає УНН з посиланням на Sport Arena.

Він нагадав, що футболісти тільки зіграли перший матч нового року. І з нетерпінням чекали початок чемпіонату.

“Всі чомусь говорять, що на першу лігу не ходять — повірте, ми на „Минай-Арені“ граємо при заповнених трибунах, та й на виїзді я бачу уболівальників, це все люди реальні, які цікавляться футболом. Я зовсім порожніх стадіонів не бачив, і в другій лізі, і в першій є люди, яким не байдуже”, — говорить він.

За словами Поповича, футбол — це вид спорту, який вимагає глядачів.

“Без них грати — незрозуміло як. Хіба що якщо випаде десь стадіон без глядачів за рішенням органів. Але взагалі футбол — для уболівальників. Так що заради безпеки потрібно почекати, поки ситуація нормалізується”, — прокоментував він.

Як повідомляв УНН, за рішенням УАФ в Україні зупинені всі змагання з футболу та футзалу.

Як довго буде діяти спортивний карантин — поки не відомо.

“Це також вимушений, але абсолютно закономірний крок у непростій епідеміологічній ситуації, яка склалася зараз в Україні і в усьому світі.

Чекаємо на добрі новини від Кабінету міністрів, Президента і відповідальних служб.

Вірю, що вже зовсім скоро ситуація зміниться на краще і ми відновимо чемпіонат, який обов’язково повинен бути дограний”, — заявив з цього приводу президент УАФ Андрій Павелко.

Українські Національні Новини

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