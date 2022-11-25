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Поп-певца Криса Ву отправили в тюрьму на 13 лет за изнасилование

Киев • УНН

 • 1520260 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. В пятницу, 25 ноября, суд в Пекине признал 32-летнего певца и актера Криса Ву виновным в изнасиловании трех женщин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Koreaboo.

Цитата

«Утром 25 ноября 2022 года Пекинский народный суд первой инстанции Чаоян принял решение по делу об изнасиловании и групповой распущенности подсудимого Криса Ву. За изнасилование подсудимый Крис Ву был приговорен к 11 годам и 6 месяцам заключения плюс депортация. За групповую разбойность он приговорен к 1 году 10 месяцам лишения свободы. В общей сложности его приговорили к 13 годам заключения плюс депортация», - отмечает Верховный народный суд Пекина.

Детали 

В ходе судебного разбирательства было установлено, что в течение ноября-декабря 2020 года обвиняемый Крис Ву насильственно вступил в половые отношения с тремя девушками, когда они были пьяными и не могли сопротивляться.

Как отмечается, ппервой, кто обвинил Ву, была студентка Ду Мэйчжу, которая в прошлом году написала в социальных сетях, что познакомилась с Ву двумя годами ранее, когда ей было 17 лет. Она сказала, что ее пригласили на вечеринку в его дом, где ее заставили выпить алкоголь, а на следующий день она проснулась в его постели.

По информации агентства Синьхуа, знаменитости также грозит штраф в размере 600 млн юаней (более 83 млн долларов) за уклонение от уплаты налогов. 

Напомним

Музыкальная карьера Ву началась в Китае в 2014 году – тогда он стал одним из самых популярных артистов. Впоследствии он вошел в состав мегапопулярной группы EXO.

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