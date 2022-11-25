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Поп-співака Кріса Ву відправили до в'язниці на 13 років за зґвалтування

Поп-співака Кріса Ву відправили до в'язниці на 13 років за зґвалтування

Київ • УНН

 • 1520262 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. У п’ятницю, 25 листопада, суд у Пекіні визнав 32-річного співака та актора Кріса Ву винним у зґвалтуванні трьох жінок. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання Koreaboo.

Цитата

«Вранці 25 листопада 2022 року Пекінський народний суд першої інстанції Чаоян ухвалив рішення щодо справи про зґвалтування та групову розбещеність підсудного Кріса Ву. За зґвалтування підсудний Кріс Ву був засуджений до 11 років і 6 місяців ув'язнення плюс депортація. За групову розбійність його засуджено до 1 року 10 місяців позбавлення волі. Загалом його засудили до 13 років ув’язнення плюс депортація», - зазначає Верховний народний суд Пекіна.

Деталі

У ході судового розгляду було встановлено, що протягом листопада-грудня 2020 року обвинувачений Кріс Ву насильно вступив у статеві стосунки з трьома дівчатами, коли вони були п'яними та не могли чинити опір.

Як зазначається, першою, хто звинуватив Ву, була студентка Ду Мейчжу, яка торік написала в соціальних мережах, що познайомилася з Ву на два роки раніше, коли їй було 17 років. Вона сказала, що її запросили на вечірку до його будинку, де її змусили випити алкоголь, а наступного дня вона прокинулась у його ліжку.

За інформацією агентства Сіньхуа, знаменитості також загрожує штраф у розмірі 600 млн юанів (понад 83 млн доларів) за ухилення від сплати податків.

Нагадаємо

Музична кар'єра Ву розпочалася у Китаї у 2014 році - тоді він став одним із найпопулярніших артистів. Згодом він увійшов до складу мегапопулярного гурту EXO.

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