Более тысячи украинцев перенесли мобильные номера
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Более тысячи украинцев уже воспользовалась услугой по изменению оператора с сохранением мобильного номера. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Украинского государственного центра радиочастот.
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"По состоянию на 9:00 14 мая поступило 5793 заявки на перенос номеров, зарегистрированных в Централизованной базе данных УГЦР. Перенесено 1022 телефонных номера", - сообщили в ведомстве.
Как сообщал УНН, в Украине ввели новую услугу с 1 мая, по которой абоненты смогут свободно менять мобильного оператора с сохранением своего номера.