Понад тисяча українців перенесли мобільні номери
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Понад тисяча українців уже скористалася послугою щодо зміни оператора зі збереженням мобільного номера. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Українського державного центру радіочастот.
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"Станом на 9:00 14 травня надійшло 5793 заявки на перенесення номерів, зареєстрованих у Централізованій базі даних УДЦР. Перенесено 1022 телефонних номери", - повідомили у відомстві.
Як повідомляв УНН, в Україні ввели нову послугу з 1 травня, за якою абоненти зможуть вільно змінювати мобільного оператора зі збереженням власного номера.