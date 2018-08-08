Более сорока фанатов "Спартака" задержали в Греции - СМИ

Матч между "Спартаком" и местным ПАОКом должно пройти в среду в Салониках. Российский клуб в прошлом году оштрафовали и он не сможет рассчитывать на поддержку своих болельщиков в двух ближайших гостевых играх еврокубков из-за беспорядков фанатов клуба на гостевой игре 1/16 финала Лиги Европы в прошлом сезоне.



По данным издания, 42 болельщика были задержаны возле касс стадиона "Тумба" при попытке приобрести билеты. Ожидается, что все задержанные будут депортированы в Россию.



Ранее ПАОК приостановил онлайн-продажи 150 билетов, чтобы они не достались фанатам "Спартака".



Как сообщал УНН, в среду полиция накрыла в Киеве 20 "футбольных фанов из РФ", все - с гражданством Бангладеш.



