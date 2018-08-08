Понад сорок фанатів "Спартака" затримали в Греції - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. У середу 42 уболівальника московського футбольного клубу "Спартак" були затримані у грецькому місті Салоніки під час спроби придбати квитки на матч улюбленої команди. Про це повідомляє місцеве видання To10.gr, передає УНН.
Матч між "Спартаком" і місцевим ПАОКом має пройти в середу в Салоніках. Російський клуб в минулому році оштрафували і він не зможе розраховувати на підтримку своїх уболівальників у двох найближчих гостьових іграх єврокубків через заворушення фанатів клубу на гостьовій грі 1/16 фіналу Ліги Європи в минулому сезоні.
За даними видання, 42 вболівальники були затримані біля кас стадіону "Тумба" під час спроби придбати квитки. Очікується, що всі затримані будуть депортовані до Росії.
Раніше ПАОК призупинив онлайн-продаж 150 квитків, щоб вони не дісталися фанатам "Спартака".
Як повідомляв УНН, у середу поліція накрила в Києві 20 "футбольних фанів із РФ": усі - із громадянством Бангладеш.