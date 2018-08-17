Более полумиллиона харьковчан получили доступные лекарства

Точки реализации доступных лекарственных средств открыты в каждом районе Харьковской области - привлечено 800 подразделений центров первичной медико-санитарной помощи, то есть 98% общего количества подразделений первичного звена, рассказал Ченяк.

"С начала года (по состоянию на 13 августа) было выписано более 1 млн 64 тыс. рецептов, из них более 891 тыс. отоваренных (т.е. 83,7%). Лекарственные средства в рамках программы получили 531,1 тыс. человек", - привел данные заместитель.

Кроме того, в области налажена работа по обеспечению доступными лекарствами пациентов дневных стационаров и больных, которые продолжают лечиться амбулаторно.

"Организовано проведение подворовых (поквартирных) обходов медицинскими работниками учреждений здравоохранения первичного звена. Они посещают пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями движения. Таких осмотров уже проведено более 36 тыс. и по их результатам выписано почти 82 тыс. рецептов", - добавил он.

Напомним, почти 8 тыс. аптек присоединились к правительственной программы "Доступные лекарства".

Также напомним, через депутатский законопроект №8591 правительственная программа "Доступные лекарства" оказалась под угрозой срыва.