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Понад півмільйона харків’ян отримали доступні ліки

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. До урядової програми “Доступні ліки” на Харківщині залучено 504 аптечні заклади, що становить 36% від загальної кількості аптек регіону. З початку року вони забезпечили ліками понад півмільйона харків’ян. Про це під час селекторної наради МОЗ повідомив заступник голови Харківської обласної державної адміністрації Михайло Черняк, передає УНН із посиланням на повідомлення ОДА.

Понад півмільйона харків’ян отримали доступні ліки

Точки реалізації доступних лікарських засобів відкрито в кожному районі Харківської області — залучено 800 підрозділів центрів первинної медико-санітарної допомоги, тобто 98% загальної кількості підрозділів первинної ланки, розповів Ченяк.

“З початку року (станом на 13 серпня) було виписано понад 1 млн 64 тис. рецептів, з них понад 891 тис. отоварено (тобто 83,7%). Лікарські засоби в межах програми отримали 531,1 тис. осіб”, — навів дані заступник.

Крім того, в області налагоджена робота щодо забезпечення доступними ліками пацієнтів денних стаціонарів та хворих, які продовжують лікуватися амбулаторно.

“Організовано проведення подвірних (поквартирних) обходів медичними працівниками закладів охорони здоров’я первинної ланки. Вони відвідують літніх людей та осіб з обмеженими можливостями руху. Таких оглядів уже проведено понад 36 тис. і за їх результатами виписано майже 82 тис. рецептів”, — додав він.

Нагадаємо, майже 8 тис. аптек долучилися до урядової програми “Доступні ліки”.

Також нагадаємо, через депутатський законопроект №8591 урядова програма “Доступні ліки” опинилася під загрозою зриву.

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