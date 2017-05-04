Более миллиона сосен высадили в столичных лесах

"Более 1 млн сеянцев сосны высадили на 95 га в зеленых зонах вокруг Киева", - говорится в сообщении.

Процесс лесовосстановления проходит по современным методом. Высадка происходит смешиванием насаждений - сосны, дуба и березы. Также продолжается обустройство зон отдыха и улучшения их инфраструктуры. В частности, в Пуще-Водице и Конча-Заспе такие места обновили, устроили новые беседки, мангалы из огнеупорного камня.

"Специально для отдыхающих мы улучшаем инфраструктуру зеленых зон в городских лесах. В частности, в зоне отдыха Конча-Заспа на двух гектарах расположено 15 беседок и 8 мангалов. В ближайшее время восстановим зону отдыха ", - отметил генеральный директор КО" Киевзеленстрой "Михаил Наконечный.

Как сообщал УНН, с начала года 15 тыс. деревьев и кустарников высадили в Киеве.