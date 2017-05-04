Понад мільйон сосен висадили в столичних лісах
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. У столичних лісах висадили понад мільйон сіянців сосни та облаштували зони відпочинку. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
“Понад 1 млн сіянців сосни висадили на 95 га у зелених зонах навколо Києва”, — йдеться в повідомленні.
Процес лісовідновлення проходить за сучасним методом. Висадження відбувається за змішуванням насаджень — сосни, дуба та берези. Також триває облаштування зон відпочинку та покращення їхньої інфраструктури. Зокрема, у Пущі-Водиці та Конча-Заспі такі місця оновили, влаштували нові альтанки, мангали з вогнетривкого каменю.
“Спеціально для відпочиваючих ми покращуємо інфраструктуру зелених зон у міських лісах. Зокрема, у зоні відпочинку Конча-Заспа на двох гектарах розташовано 15 альтанок і 8 мангалів. Найближчим часом відновимо зону відпочинку”, — зауважив генеральний директор КО “Київзеленбуд” Михайло Наконечний.
Як повідомляв УНН, з початку року 15 тис. дерев і кущів висадили у Києві.