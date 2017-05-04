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Понад мільйон сосен висадили в столичних лісах

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. У столичних лісах висадили понад мільйон сіянців сосни та облаштували зони відпочинку. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.

Понад мільйон сосен висадили в столичних лісах

“Понад 1 млн сіянців сосни висадили на 95 га у зелених зонах навколо Києва”, — йдеться в повідомленні.

Процес лісовідновлення проходить за сучасним методом. Висадження відбувається за змішуванням насаджень — сосни, дуба та берези. Також триває облаштування зон відпочинку та покращення їхньої інфраструктури. Зокрема, у Пущі-Водиці та Конча-Заспі такі місця оновили, влаштували нові альтанки, мангали з вогнетривкого каменю.

“Спеціально для відпочиваючих ми покращуємо інфраструктуру зелених зон у міських лісах. Зокрема, у зоні відпочинку Конча-Заспа на двох гектарах розташовано 15 альтанок і 8 мангалів. Найближчим часом відновимо зону відпочинку”, — зауважив генеральний директор КО “Київзеленбуд” Михайло Наконечний.

Як повідомляв УНН, з початку року 15 тис. дерев і кущів висадили у Києві.

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