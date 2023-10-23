Более 800 украинских бизнесов переехали в более безопасные места с начала вторжения рф
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. За полтора года с начала полномасштабного вторжения рф по программе релокации в более безопасные регионы Украины переехало 840 предприятий. Онлайн-база данных Опендатабот сообщает, что 667 предприятий уже работают на новом месте, передает УНН.
Детали
По состоянию на конец сентября 2023 года, по правительственной программе релокации бизнеса в более безопасные регионы переехало 840 предприятий. Согласно текущей информации, 667 перемещенных предприятий уже возобновили работу на новых местах.
Наибольшая часть бизнесов выбрали Закарпатскую и Львовскую области — 120 и 199 компаний соответственно. В ТОП востребованных у предпринимателей безопасных регионов попали также Черновицкая область — 78 релокантов, и Ивано-Франковская область — 70.
Наименее востребованными оказались Одесская область — только 3 бизнеса, Житомирская — 6 компаний, и Кировоградская — 17.
Справочно
Министерство экономики Украины с первых недель войны реализует программу по релокации украинских предприятий, находящихся на территории боевых действий. Подать заявку на переезд можно через площадки системы «Прозорро.Продажи».
К программе может присоединиться любое предприятие из регионов, пострадавших от боевых действий. В случае одобрения заявки, бизнес получит пакет государственной поддержки:
-
- подбор места расположения для мощностей предприятия;
-
- помощь с перевозкой на новую локацию;
-
- содействие в расселении работников и поиске новых сотрудников;
-
- поддержка в восстановлении логистики, закупки сырья и поиска рынков сбыта.
-
Сейчас релокация возможна в один из шестнадцати регионов: Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая, Винницкая, Волынская, Ровенская, Кировоградская, Черкасская, Полтавская, Днепропетровская и Киевская (за исключением Киева) области.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Раде предлагают ввести спецрежим налогообложения для самозанятых лиц