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Более 800 украинских бизнесов переехали в более безопасные места с начала вторжения рф

Киев • УНН

 • 164153 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. За полтора года с начала полномасштабного вторжения рф по программе релокации в более безопасные регионы Украины переехало 840 предприятий. Онлайн-база данных Опендатабот сообщает, что 667 предприятий уже работают на новом месте, передает УНН.

Более 800 украинских бизнесов переехали в более безопасные места с начала вторжения рф

Детали

По состоянию на конец сентября 2023 года, по правительственной программе релокации бизнеса в более безопасные регионы переехало 840 предприятий. Согласно текущей информации, 667 перемещенных предприятий уже возобновили работу на новых местах.

Наибольшая часть бизнесов выбрали Закарпатскую и Львовскую области — 120 и 199 компаний соответственно. В ТОП востребованных у предпринимателей безопасных регионов попали также Черновицкая область — 78 релокантов, и Ивано-Франковская область — 70.

Наименее востребованными оказались Одесская область — только 3 бизнеса, Житомирская — 6 компаний, и Кировоградская — 17.

Справочно

Министерство экономики Украины с первых недель войны реализует программу по релокации украинских предприятий, находящихся на территории боевых действий. Подать заявку на переезд можно через площадки системы «Прозорро.Продажи».

К программе может присоединиться любое предприятие из регионов, пострадавших от боевых действий. В случае одобрения заявки, бизнес получит пакет государственной поддержки:

  • подбор места расположения для мощностей предприятия;
  • помощь с перевозкой на новую локацию;
  • содействие в расселении работников и поиске новых сотрудников;
  • поддержка в восстановлении логистики, закупки сырья и поиска рынков сбыта.

Сейчас релокация возможна в один из шестнадцати регионов: Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая, Винницкая, Волынская, Ровенская, Кировоградская, Черкасская, Полтавская, Днепропетровская и Киевская (за исключением Киева) области.

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