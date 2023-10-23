Понад 800 українських бізнесів переїхали в більш безпечні місця з початку вторгнення рф
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. За півтора року від початку повномасштабного вторгнення рф за програмою релокації у більш безпечні регіони України переїхало 840 підприємств. Онлайн-база даних Опендатабот повідомляє, що 667 підприємств вже працюють на новому місці, передає УНН.
Деталі
Станом на кінець вересня 2023 року, за урядовою програмою релокації бізнесу у більш безпечні регіони переїхало 840 підприємств. Згідно з поточною інформацією, 667 переміщених підприємств вже відновили роботу на нових місцях.
Найбільша частина бізнесів обрали Закарпатську та Львівську області — 120 та 199 компаній відповідно. До ТОПу затребуваних у підприємців безпечних регіонів потрапили також Чернівецька область — 78 релокантів, та Івано-Франківщина — 70.
Найменш затребуваними виявились Одещина — лише 3 бізнеси, Житомирщина — 6 компаній, та Кіровоградщина — 17.
Довідково
Міністерство економіки України з перших тижнів війни реалізує програму з релокації українських підприємств, що перебувають на території бойових дій. Подати заявку на переїзд можна через майданчики системи «Прозорро.Продажі».
До програми може долучитися будь-яке підприємство з регіонів, що постраждали від бойових дій. У разі схвалення заявки, бізнес отримає пакет державної підтримки:
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- підбір місця розташування для потужностей підприємства;
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- допомога з перевезенням на нову локацію;
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- сприяння в розселенні працівників та пошуку нових співробітників;
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- підтримка у відновленні логістики, закупівлі сировини та пошуку ринків збуту.
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Наразі релокація можлива в один з шістнадцяти регіонів: Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька, Вінницька, Волинська, Рівненська, Кіровоградська, Черкаська, Полтавська, Дніпропетровська та Київська (за виключенням Києва) області.
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