Более 80 тысяч мигрантов из Сирии направляются в Турцию

"В таком случае Турция не будет в одиночку нести бремя этой миграции", - сказал Эрдоган.

По его словам, Турция вместе с Россией прилагает все усилия, чтобы положить конец атакам в Идлибе. В связи с этим, Анкара направит в Москву делегацию для обсуждения ситуации.

"Мы определим шаги, которые мы сделаем по результатам (переговоров)", - добавил турецкий лидер.

Напомним, в Сирии в результате авиаудара сил Асада погибли семь человек.