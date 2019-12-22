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Понад 80 тисяч мігрантів з Сирії прямують до Туреччини

Понад 80 тисяч мігрантів з Сирії прямують до Туреччини

Київ • УНН

 • 9923 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що понад 80 тисяч мігрантів з сирійського Ідлібу прямують до турецького кордону, і Анкара не має наміру з цим миритися. Про це він заявив на заході в палаці Долмабахче в Стамбулі, повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.

"У такому разі Туреччина не буде поодинці нести тягар цієї міграції", - сказав Ердоган.

За його словами, Туреччина разом з Росією докладає всіх зусиль, щоб покласти край атакам в Ідлібі. У зв'язку з цим, Анкара направить до Москви делегацію для обговорення ситуації.

"Ми визначимо кроки, які ми зробимо за результатами (переговорів)", - додав турецький лідер.

Нагадаємо, у Сирії через авіаудар сил Асада загинули сім осіб.

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