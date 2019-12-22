Понад 80 тисяч мігрантів з Сирії прямують до Туреччини

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що понад 80 тисяч мігрантів з сирійського Ідлібу прямують до турецького кордону, і Анкара не має наміру з цим миритися. Про це він заявив на заході в палаці Долмабахче в Стамбулі, повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.