У Сирії через авіаудар сил Асада загинули сім осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. У Сирії при авіаударі по місту Саракеб в провінції Ідліб загинули сім осіб і більше десяти осіб отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.
Місто знаходиться під контролем сирійських опозиційних груп. Авіаудар стався після того, як урядові сили захопили дві нові села на півдні Ідліб.
Саракеб і Маарет аль-Нуман знаходяться під контролем повстанців. Вони розміщені на шосе, яке зв'язує столицю Дамаск з найбільшим сирійським містом Алеппо. Обидва міста майже порожні після втечі більшості мирних жителів.
Так як припинення вогню протягом останніх тижнів фактично не дотримувалася, уряд намагається отримати доступ до стратегічного шосе Дамаск-Алеппо. Сирійські війська в останні дні наступають на північ у напрямку Маарет аль-Нумана.
Нагадаємо, у Сирії в результаті російських авіаударів загинули 15 мирних жителів.