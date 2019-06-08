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Более 70 французских мэров высказались в поддержку Макрона

Более 70 французских мэров высказались в поддержку Макрона

Киев  •  УНН

 • 9857 просмотра

КИЕВ. 8 июня. УНН. Более 70 французских мэров из 34 департаментов Франции выразили свою поддержку политике президента Франции Эммануэля Макрона. Текст их обращения опубликован в субботу в газете Journal du Dimanche, передает УНН.

Как указывает издание, все 72 участника текста принадлежат к правым или правоцентристским партиям. Среди них как руководители городов и сел, так и главы муниципалитетов.

“Мы хотим безоговорочного успеха Франции, поэтому мы хотим успеха президенту республики и правительства, потому что ничего невозможно будет построить на их провале”, — отметили они, подчеркнув, что большие общенациональные дебаты, проведенные президентом, выявили наиболее чувствительные проблемы французского населения, которое испытывает себя “брошенным”.

При этом политики констатировали, что “явка на прошлых выборах (в Европарламент) была больше, чем ожидалось”, и это означает, что французы “пристрастились к общественным делам, дебатов и выборов”, однако население все еще остается разделенным. “Еще не поздно внушить (у населения) уверенность в завтрашнем дне и в политических действиях, — указали авторы обращения. — Как мэры, как местные выборные представители, непосредственно сталкиваются с проблемами французов, мы должны принять участие в этой необходимой и широко ожидаемой восстановительной работы”.

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“Мы хотим оценить и передать то, что сработало в наших городах, на наших территориях, приняли наши граждане и приносит наибольшую пользу, — продолжили они. — Пришло время оставить споры”.

В обращении они выделили пять основных задач, стоящих перед федеральной и местной властью: экологические проблемы, проблемы гражданства, развитие территорий и инфраструктуры, проблемы и новые подходы к социальной политике. “Большинство решений этих задач уже найдено, — подчеркнули мэры. — Они существуют, они уже есть в некоторых регионах, их просто необходимо распространить”. “Именно эту серьезную проблему мы все вместе хотим решит”, — заключили авторы текста.

Напомним, Макрон заявил о готовности созвать встречу в нормандском формате, когда будут созданы условия.

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