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Понад 70 французьких мерів висловилися в підтримку Макрона

Понад 70 французьких мерів висловилися в підтримку Макрона

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 червня. УНН. Понад 70 французьких мерів з 34 департаментів Франції висловили свою підтримку політиці президента Франції Еммануеля Макрона. Текст їх звернення опубліковано в суботу в газеті Journal du Dimanche, передає УНН.

Як вказує видання, всі 72 учасника текста належать до правих або правоцентристських партій. Серед них як керівники міст і сіл, так і глави муніципалітетів.

“Ми бажаємо беззастережного успіху Франції, тому ми хочемо успіху президенту республіки і уряду, тому що нічого неможливо буде побудувати на їхньому провалі”, — зазначили вони, підкресливши, що великі загальнонаціональні дебати, проведені президентом, виявили найбільш чутливі проблеми французького населення, яке відчуває себе “кинутим”.

При цьому політики констатували, що “явка на минулих виборах (в Європарламент) була більше, ніж очікувалася”, і це означає, що французи “пристрастилися до суспільних справ, дебатів і виборів”, проте населення все ще залишається розділеним. “Ще не пізно вселити (в населення) впевненість у завтрашньому дні і в політичних діях, — вказали автори звернення. — Як мери, як місцеві виборні представники, безпосередньо стикаються з проблемами французів, ми повинні взяти участь в цій необхідної і широко очікуваної відновлювальної роботи”.

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“Ми хочемо оцінити і передати те, що спрацювало в наших містах, на наших територіях, що прийняли наші громадяни і що приносить найбільшу користь, — продовжили вони. — Прийшов час залишити суперечки”.

У зверненні вони виділили п’ять основних завдань, що стоять перед федеральної і місцевої владою: екологічні проблеми, проблеми громадянства, розвиток територій та інфраструктури, проблеми освіти і нові підходи до соціальної політики. “Більшість рішень цих завдань вже знайдено, — підкреслили мери. — Вони існують, вони вже є в деяких регіонах, їх просто необхідно поширити”. “Саме цю серйозну проблему ми всі разом хочемо вирішить”, — уклали автори тексту.

Нагадаємо, Макрон заявив про готовність скликати зустріч в нормандському форматі, коли будуть створені умови.

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