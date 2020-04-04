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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 76340 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Более 7 тысяч украинцев за сутки вернулись в Украину

Более 7 тысяч украинцев за сутки вернулись в Украину

Киев  •  УНН

 • 20410 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. За прошедшие сутки в Украину вернулось более 7 тыс. наших соотечественников. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение пресс-службы Государственной пограничной службы.

"Утром в пунктах пропуска очередей из путешествующих собственным транспортом и пешеходов нет. За прошедшие сутки без собственного транспорта в Украину прибыло 2,5 тыс. человек. Для их перевозки привлекались транспортные средства, предоставленные местной властью и ГСЧС", - сообщили пограничники.

Кроме того, в течение суток Украину оставили более 3,8 тыс. человек, в том числе более 1,5 тыс. иностранцев.

"За сутки пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья более 8,6 тыс. человек, которые направлялись в Украину. По результатам дополнительной проверки врачами признаков заболевания Covid-19 не обнаружено. Кроме того, в установленном порядке оформлялись информативные соглашение о самоизоляцию и предоставлялись соответствующие памятки", - сообщили в ГПСУ.

Как сообщал УНН, Украина из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2 полностью закрыла границы с 27 марта.

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