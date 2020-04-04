Понад 7 тисяч українців за добу повернулися в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Минулої доби в Україну повернулося понад 7 тис. наших співвітчизників. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення пресслужби Державної прикордонної служби.
“Зранку в пунктах пропуску черг з подорожуючих власним транспортом та пішоходів немає. Упродовж минулої доби без власного транспорту в Україну прибуло 2,5 тис. осіб. Для їх перевезення залучалися транспортні засоби, надані місцевою владою та ДСНС”, — повідомили прикордонники.
Крім того, упродовж доби Україну залишили понад 3,8 тис. осіб, у тому числі понад 1,5 тис. іноземців.
“За добу прикордонники у взаємодії з представниками санітарно-карантинних підрозділів провели температурний скринінг та опитування про стан здоров’я більше 8,6 тис. осіб, які прямували в Україну. За результатами додаткової перевірки лікарями ознак захворювання на Covid-19 не виявлено. Крім того, встановленим порядком оформлювалися інформативні згоди про самоізоляцію та надавались відповідні пам’ятки”, — повідомили у ДПСУ.
Як повідомляв УНН, Україна через поширення коронавірусу SARS-CoV-2 повністю закрила кордони з 27 березня.