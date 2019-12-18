Более 36 тысяч украинцев перенесли мобильные номера

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"По состоянию на 18 декабря 2019 года перенесено 36 517 мобильных номеров между операторами связи", - сообщили в ведомстве.

Как сообщал УНН, в Украине с 1 мая ввели новую услугу, по которой абоненты могут свободно менять мобильного оператора с сохранением своего номера.