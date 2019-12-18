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Понад 36 тисяч українців перенесли мобільні номери

Понад 36 тисяч українців перенесли мобільні номери

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Понад 36 тисяч українців уже скористалися послугою щодо зміни оператора зі збереженням мобільного номера. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Українського державного центру радіочастот.

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"Станом на 18 грудня 2019 року перенесено 36 517 мобільних номерів між операторами зв’язку", - повідомили у відомстві.

Як повідомляв УНН, в Україні з 1 травня ввели нову послугу, за якою абоненти можуть вільно змінювати мобільного оператора зі збереженням власного номера.

Українські Національні Новини

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