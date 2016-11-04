Более 335 тыс. мигрантов прибыли по морю в Европу с начала 2016 года - МОМ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. С начала года в Европу по Средиземному морю прибыли 335 031 мигрант и беженец, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Международной организации по миграции.
По оценкам МОМ, с 1 января по 2 ноября, общее количество прибывших в европейские страны мигрантов достигло 335 тыс. 31 человека.
Также в организации отметили, что число прибывших беженцев и мигрантов в 2016 году значительно меньше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года - 728 926 мигрантов.
По данным организации, наибольшее количество мигрантов прибыло в Грецию - 169 901 человек.
В Италию прибыло 159 496 беженцев и мигрантов.
Кроме того отмечается, что в Средиземном море погибли 4 220 человек, что на 725 человек больше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.
Как сообщал УНН, во время двух кораблекрушений в Ливии погибли по меньшей мере 239 мигрантов.