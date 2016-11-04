Понад 335 тисяч мігрантів прибули морем до Європи з початку 2016 року - МОМ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. З початку року до Європи Середземним морем прибули 335 031 мігрантів і біженців, передає УНН з посиланням на прес-службу Міжнародної організації з міграції.
За оцінками МОМ, з 1 січня по 2 листопада , загальна кількість прибулих в європейські країни мігрантів досягла 335 тис. 31 осіб.
Також в організації зазначили, що число прибувших біженців і мігрантів у 2016 році є значно меншим у порівнянні з аналогічним періодом 2015 року – 728926 мігрантів.
За даними організації, найбільшу кількість мігрантів прибуло до Греції – 169 901 особа.
До Італії прибуло 159496 біженців та мігрантів.
Крім того зазначається, в Середземному морі загинуло 4220 осіб, що на 725 осіб більше в порівнянні з аналогічним періодом 2015 року.
Як повідомляв УНН, під час двох корабельних аварій в Лівії загинули щонайменше 239 мігрантів.